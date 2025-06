Il piano della mobilità sostenibile Organizzate due passeggiate urbane per costruire il futuro della città

scoprire le potenzialità di Viareggio e contribuire concretamente alla sua trasformazione. Un’occasione unica per vivere la città in modo nuovo, condividere idee e costruire insieme un futuro più sostenibile e vivibile per tutti. Non mancate!

Il Comune di Viareggio invita la cittadinanza a prendere parte attiva alla definizione del “Piano urbano della mobilità sostenibile“ (PUMS) con un nuovo evento partecipativo in programma per venerdì. Un’occasione per esplorare direttamente i luoghi della nostra città che sono stati analizzati nell’ambito del Pums, accompagnati dai progettisti stessi. Verranno organizzate due passeggiate tematiche guidate, pensate per permettere a tutti di comprendere le proposte del Piano e contribuire con osservazioni e suggerimenti preziosi. "Abbiamo fortemente voluto queste passeggiate urbane – commenta l’assessore all’Urbanistica Federico Pierucci – perché crediamo che la progettazione della mobilità cittadina non possa prescindere dall’ascolto diretto dei cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il piano della mobilità sostenibile. Organizzate due passeggiate urbane per costruire il futuro della città

