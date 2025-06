Il petrolio è in recupero dopo il crollo di ieri wti +1,62%

Il petrolio 232 si risolleva dopo il brusco calo di ieri, innescato dalla notizia della tregua tra Israele e Iran. Questa mattina, i prezzi del WTI e del Brent mostrano segnali di recupero, riflettendo un mercato che cerca equilibrio e fiducia. Con il rinnovato ottimismo, gli investitori monitorano attentamente gli sviluppi geopolitici, pronti a cogliere eventuali opportunità di mercato. La volatilità rimane alta, ma questa ripresa potrebbe segnare un nuovo capitolo nel settore energetico.

Dopo il crollo di oltre il 6% ieri sera a New York, legato alla tregua Israele-Iran, il petrolio recupera terreno: stamane il WTI √® scambiato a 65,41 dollari al barile (+1,62%), il Brent √® a 68,17 dollari al barile (+1,53%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Il petrolio √® in recupero dopo il crollo di ieri, wti +1,62%

In questa notizia si parla di: petrolio - crollo - recupero - barile

Il petrolio scende, Brent è a 65 dollari al barile - Il prezzo del petrolio registra un calo sui mercati asiatici, con il WTI a 62,09 dollari al barile e il Brent a 64,99 dollari.

Le Borse risalgono e mostrano cauto ottimismo. Intanto si spegne la corsa del barile. di Nino Sunseri Vai su X

Il petrolio è in recupero dopo il crollo di ieri, wti +1,62%; Il petrolio è in recupero dopo il crollo di ieri, wti +1,62%; Previsioni Prezzo Petrolio e Gas Naturale: WTI Crolla Verso i 65$, Gas in Recupero.

Il petrolio è in recupero dopo il crollo di ieri, wti +1,62% - Iran, il petrolio recupera terreno: stamane il wti è scambiato a 65,41 dollari al barile (+1,62%), il brent è a 68,17 dol ... Secondo ansa.it

Borse, i mercati credono al cessate il fuoco. Petrolio e gas crollano ancora - Gli investitori credono alla tregua e a una fine tutto sommato rapida della guerra tra Israele e Iran. Lo riporta ilmessaggero.it