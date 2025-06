Il Perugia cerca ali per tornare a volare Nel taccuino l’esterno Emmausso

Il Perugia si prepara a rinforzare il reparto offensivo, puntando a tornare a volare con nuove ali di qualità. Con l’obiettivo di sostituire Seghetti e di fare affidamento su un attacco più incisivo, i biancorossi sono al lavoro per trovare esterni d’attacco che possano fare la differenza. In questa fase di mercato, diversi nomi sono sul taccuino: la squadra è pronta a sorprendere, e l’estate si annuncia intensa.

Il Perugia si priverà di Alessandro Seghetti (che non rinnova il contratto ed è statto sondato da Bari, Reggiana, Spezia e Padova), ha scelto di fare a meno di Cisco che, dopo l’anno di prestito, è rientrato al SudTirol. La società biancorossa è quindi al lavoro per cercare esterni d’attacco, visto che Vincenzo Cangelosi ha dichiarato alla società che punterà sul 4-3-3 e in alternativa sul 4-2-3-1. Il Perugia avrebbe sul taccuino qualche nome interessante, già sondato, aspetta per affondare il colpo. Il momento non è propizio per i calciatori che sono ancora sotto contratto, ma può esserlo per chi il contratto non lo ha. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net