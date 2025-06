Il pediluvio è un toccasana beauty a fine giornata soprattutto in estate Come farlo? Ecco come scegliere sali e oli e sgonfiare gambe e caviglie

Il pediluvio 232 è il segreto per coccolare i tuoi piedi e ritrovare benessere dopo una lunga giornata, soprattutto durante le calde serate estive. Con pochi semplici passaggi, puoi trasformare questa abitudine in un momento di relax e cura, scegliendo i sali e gli oli più adatti alle tue esigenze. Scopri come realizzare un pediluvio perfetto e liberarci di gambe e caviglie gonfie, per sentirti sempre fresca e leggera.

U n classico “della nonna” in estate, regalarsi un bel pediluvio per i piedi stanchi e gonfi per il caldo. Bastano pochi ma semplici step perchè questo rituale sia un toccasana per le estremità, allentando le tensioni muscolari e migliorando la circolazione locale. Oltre a rinfrescare e drenare eventuali gonfiori. A piedi nudi in montagna: perché il barefoot hiking fa bene X Leggi anche › Pedicure casalinga: come farcela da sole, senza errori Pediluvio, i benefici dei piedi in ammollo. I benefici del pediluvio sono molti, e tutti confermati dalla scienza e dalla podologia. Prima di tutto, immergere i piedi in acqua e sali aiuta ad allentare le tensioni muscolari delle estremità e a lenire eventuali dolori da scarpe scomode, da lunghe camminate, da caldo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il pediluvio è un toccasana beauty a fine giornata, soprattutto in estate. Come farlo? Ecco come scegliere sali e oli e sgonfiare gambe e caviglie

