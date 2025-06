Il Pd punta su Ameli nel Piceno Ora tocca all’assemblea regionale

Il Partito Democratico del Piceno fa le sue scelte decisive: dopo un’assemblea provinciale intensa, si delineano i candidati per le Regionali. Con un colpo di scena, Francesco Ameli, segretario provinciale, supera l’ex sindaco Flaiani, alimentando discussioni e aspettative tra sostenitori e oppositori. La partita ora si sposta all’assemblea regionale, dove si deciderà il futuro del PD e della politica locale, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Dentro Ameli, fuori Flaiani. Il dato è tratto: il Partito Democratico, al termine dell'assemblea provinciale, ha scelto i quattro candidati da inserire nella lista per le prossime elezioni Regionali. E non sono mancate le sorprese. Francesco Ameli, segretario provinciale dello stesso Pd, è stato preferito ad Angelo Flaiani, ex sindaco di Folignano. Ciò, però, nonostante un forte movimento civico a sostegno dello stesso Flaiani, con oltre 300 persone che la scorsa settimana avevano partecipato alla sua convention al teatro Filarmonici. In lista, poi, ci saranno anche la consigliera comunale di Spinetoli Fabiola Diomede, l'ex sindaco grottammarese Enrico Piergallini e l'ex assessore sambenedettese Loredana Emili.

