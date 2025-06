Il pasticciotto si fa viterbese con la Nocchiella il suo nome è Gentilotto

Il pasticciotto si trasforma in un capolavoro viterbese con la nocchiella e il suo nome 232 Gentilotto. Questo dolce, reinterpretato dal maestro Angelo Bisconti, unisce la tradizione salentina alla ricca cultura della Tuscia, usando la nocciola Tonda gentile romana. Un connubio affascinante tra territori e sapori, che rende omaggio alle radici locali e alle eccellenze del Lazio. Il risultato è un dolce irresistibile, capace di conquistare ogni palato e raccontare una storia di tradizione e innovazione.

Il pasticciotto parla anche "viterbese". Per la variante del dolce tipico del Salento dedicata al Lazio, il maestro pasticciere Angelo Bisconti ha scelto la nocciola Tonda gentile romana, varietà molto diffusa nella Tuscia. Un'invenzione a cui è stato dato il nome di "Gentilotto". Il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: pasticciotto - viterbese - nome - gentilotto

Nasce il “Gentilotto”, il pasticciotto del lago di Bolsena.

Pasticciotto - MSN - Nato pare nel ’700 a Galatina come dolce di recupero: la pasta frolla avanzata veniva rimpastata e farcita. Come scrive msn.com

Operazione anti-droga nel Salento: i sospetti sul pasticciotto a 2,80 euro (per comprare un'auto). Come è nata l'inchiesta - MSN - droga nel Salento: i sospetti sul pasticciotto a 2,80 euro (per comprare un'auto). Da msn.com