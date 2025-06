il particolare significato del nome della figlia di megan fox e machine gun kelly

Dopo tre mesi di attesa, il mistero sul nome della piccola di Megan Fox e Machine Gun Kelly è stato finalmente svelato: Saga Blade Fox-Baker. Un nome che racchiude profondi significati e un tocco di originalità, condiviso dal rapper tramite un dolce video su Instagram. Ma cosa rappresenta veramente questo nome così speciale? Scopriamo insieme il suo significato e il messaggio nascosto dietro questa scelta.

A distanza di tre mesi è stato reso noto il nome della figlia di Megan Fox e Machine Gun Kelly, nata lo scorso marzo; a rivelarlo sui social è stato proprio il rapper, in un video molto dolce pubblicato su Instagram in cui suona l’ukulele. “Saga Blade Fox-Baker – ha scritto Colson Baker (vero nome del rapper) – grazie per il dono più grande @meganfox”. A quanto pare i due, ormai una ex coppia, stanno lentamente cercando di recuperare i rapporti quantomeno per amore della figlia, nonostante l’iniziale reticenza di Fox che aveva detto di voler escludere Machine Gun Kelly dalla vita della nascitura; la rottura fra i due appena una settimana dopo l’annuncio della gravidanza, pare per un tradimento di lui. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it