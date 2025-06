Il Parma fa muro su Leoni ma Juventus Inter e Milan non mollano | cosa può succedere in estate

Il Parma mette un muro su Leoni, ma le big come Juventus, Inter e Milan non mollano la presa. In estate, il mercato potrebbe riservare sorprese incredibili per il talentuoso difensore centrale classe 2006, protagonista di una stagione entusiasmante. Giovanni Leoni si prepara a sfidare il suo destino: quale sarà la prossima mossa delle grandi del calcio italiano?

Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2006 del Parma, è uno dei giocatori più richiesti sul mercato in Italia: il finale di stagione con. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: parma - leoni - muro - juventus

Leoni Juve, ancora nessun contatto con l’entourage ma… Ci sono importanti novità sul difensore del Parma - Leoni Juve: il difensore del Parma, Giovanni Leoni, è al centro delle attenzioni bianconere. Sebbene non ci siano attualmente contatti con il suo entourage, i rumors si intensificano.

EXCL | ? #Leoni si oppone al #Parma Il giovane centrale ha già accettato di unirsi al #Milan sotto la corte di Massimiliano #Allegei, ma il club emiliano fa muro (i rossoneri hanno già offerto circa €20M). La volontà di Leoni potrebbe cambiare drastic Vai su Facebook

Il Parma fa muro su Leoni ma Juventus, Inter e Milan non mollano: cosa può succedere in estate; L’Inter di forza: Bonny, ci siamo. Muro per Leoni; CorSport – Il Parma alza il muro per Leoni: il prezzo e l’interesse di una squadra oltre l’Inter.

Il Parma fa muro su Leoni ma Juventus, Inter e Milan non mollano: cosa può succedere in estate - Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2006 del Parma, è uno dei giocatori più richiesti sul mercato in Italia: il finale di stagione con annessa salvezza conquistata. Secondo calciomercato.com

Juventus, Milan e Inter non mollsno Leoni, ma il Parma vuole almeno 25 milioni. Ecco chi potrebbe lanciare il primo assalto... - La Serie A accende i riflettori su Giovanni Leoni, uno dei prospetti più promettenti del calcio italiano. Riporta tuttojuve.com