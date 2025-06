Il Parco Gondar festeggia i suoi 18 anni con 250 artisti Il programma dal 12 luglio al 31 agosto

Il Parco Gondar di Gallipoli si prepara a celebrare un traguardo straordinario: 18 anni di musica, arte e divertimento! Dal 12 luglio al 31 agosto, il festival offre un programma imperdibile con 30 serate e 250 artisti, tra cui l’attesissimo ritorno dei leggendari The Chemical Brothers. Un’occasione unica per vivere emozioni indimenticabili e creare ricordi che dureranno nel tempo. Non perdere questa festa esclusiva, perché il meglio deve ancora arrivare!

GALLIPOLI – Trenta serate e 250 ospiti con un ritorno speciale in Italia: The Chemical Brothers. Il Raffo Parco Gondar di Gallipoli, il più grande e innovativo parco eventi polifunzionale in Italia e una delle principali mete dei giovani europei, compie 18 anni e festeggia l’apertura ufficiale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

