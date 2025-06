Il paragone di Trump | I raid in Iran come Hiroshima e Nagasaki hanno chiuso la guerra – Video

L’ex presidente Donald Trump ha paragonato il raid su Fordow in Iran alle devastanti bombe di Hiroshima e Nagasaki, sostenendo che abbia segnato la fine della guerra. Durante un vertice NATO all’Aia, Trump ha descritto il colpo come un’azione che ha fatto crollare i tunnel e indebolito le capacità nucleari iraniane, affermando che ora Teheran non desidera arricchire l’uranio né costruire una bomba in tempi brevi. Ma cosa significa davvero questa analogia?

“Il raid a Fordow ha messo fine alla guerra, essenzialmente è stata la stessa cosa di Hiroshima e Nagasaki “. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un punto stampa con Mark Rutte durante il vertice Nato all’Aia. “Dentro è tutto collassato, i tunnel sono crollati, nessuno può entrare a vedere”, ha aggiunto. “L’ultima cosa che vogliono fare ora gli iraniani è arricchire l’uranio, non costruiranno la bomba per molto tempo”, ha dichiarato ancora il presidente Usa, aggiungendo che a Fordow c’è stata “distruzione totale”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il paragone di Trump: “I raid in Iran come Hiroshima e Nagasaki, hanno chiuso la guerra” – Video

