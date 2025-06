Il papa impone il pallio all’arcivescovo Panzetta | poi l’ingresso ufficiale in diocesi

Il papa impone il pallio all’arcivescovo Panzetta, segnando ufficialmente il suo ingresso nella diocesi di Lecce. Un momento solenne e carico di significato che consacra il nuovo pastore alla guida della comunità locale. Dopo la nomina, si prepara a vivere due atti simbolici fondamentali, tra cui la cerimonia di presa di possesso. Panzetta riceverà...

LECCE – Il ministero episcopale di monsignor Angelo Panzetta alla guida dell’arcidiocesi di Lecce, anche se formalmente iniziato con la nomina da coadiutore a pastore della chiesa locale nei giorni scorsi, vivrà due momenti che segneranno la presa di possesso ufficiale. Panzetta riceverà. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: panzetta - ufficiale - papa - impone

Papa Leone XIV, domani l’inizio ufficiale del suo pontificato: consegna di pallio e anello del pescatore - Domani, domenica 18 maggio alle ore 10:00 in Piazza San Pietro, inizia ufficialmente il pontificato di Papa Leone XIV, con la consegna del pallio e dell'anello del pescatore.

L'Anac impone di applicare misure compensative: «Una parte delle nuove volumetrie dell'impianto Biwind dovranno essere affidate in gestione tramite gara» Vai su Facebook

Il papa impone il pallio all’arcivescovo Panzetta: poi l’ingresso ufficiale in diocesi; Verso l’imposizione del pallio all’arcivescovo Panzetta. Come si svolge il rito in San Pietro?.

Il papa impone il pallio all’arcivescovo Panzetta: poi l’ingresso ufficiale in diocesi - Due momenti segneranno l’inizio del ministero episcopale del nuovo pastore della comunità leccese: nella solennità dei santi Pietro e Paolo riceverà il simbolo della chiesa metropolita. Segnala lecceprima.it

Il pallio all’arcivescovo Panzetta. Un altro dono di Papa Leone XIV alla Chiesa di Lecce - Come anticipato da Portalecce , domenica prossima 29 giugno, solennità dei Santi Pietro e Paolo, l’arcivescovo Angelo Raffaele Panzetta, nuovo pastore della Chiesa di Lecce dallo scorso 18 giugno rice ... Da portalecce.it