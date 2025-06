Il nuovo stile da stadio | come la Gen Z sta riscrivendo il dress code del calcio

sta scrivendo una nuova epoca di moda e passione. La Generazione Z sta rivoluzionando il dress code del calcio, unendo sport e street style in un mix irresistibile che supera i confini dello stadio. È il momento di scoprire come questa rivoluzione stilistica sta cambiando il modo di vivere e interpretare il calcio femminile, rendendolo più accessibile, autentico e…entusiasmante che mai.

Non è più solo una questione di gol. Tra sneakers iconiche e streetwear consapevole, il calcio femminile accende una rivoluzione di stile. Il calcio, oggi, non si segue più soltanto davanti a uno schermo. Si indossa, si interpreta, si trasforma in linguaggio visivo e identitario. Mentre l'inizio degli Europei femminili — previsto per il 2 luglio — riaccende l'interesse globale per lo sport più seguito al mondo, è sulle strade e sui social che si gioca una partita parallela: quella del look. La Gen Z, con la sua visione fluida e personale della moda, ha preso possesso dell'immaginario calcistico, spogliandolo di ogni rigidità.

