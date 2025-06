Il nuovo siero Chanel per l'estate è come una pioggia di idratazione per la pelle

Scopri il nuovo siero Chanel Hydra Beauty Micro Sérum, la vera pioggia di idratazione che trasforma la tua pelle durante l'estate. Ispirato alle due C intrecciate dell’emblematico logo, questa formula evoluta combina microsfere in sospensione per un'efficacia potenziata. Ideale nei giorni più caldi e spensierati, diventa l’accessorio beauty imprescindibile per un incarnato fresco, luminoso e rigenerato. Preparati a vivere un’estate all’insegna di freschezza e luminosità senza paragoni.

Come le due C intrecciate dell’emblematico logo Chanel, i due tipi di microsfere in sospensione della formula del siero Chanel Hydra Beauty Micro Sérum agiscono in sinergia. L’iconico siero della Maison, è pronto per l’estate. Con una formula evoluta e riaggiornata che offre molteplici sensazioni. Il doppio effetto idratante offre una pioggia di idratazione. Nei giorni più caldi (e spensierati) dell’anno, il siero è l’accessorio beauty da avere sempre con sé. Per dissetare la pelle, in ogni momento. Nuovo siero Chanel per l’estate: una pioggia idratante per la pelle. Un’ipnotica pioggia di microsfere bicolore racchiude i benefici degli estratti di camelia bianca. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il nuovo siero Chanel per l’estate è come una pioggia di idratazione per la pelle

In questa notizia si parla di: siero - chanel - estate - pioggia

Il nuovo siero Chanel per l’estate è come una pioggia di idratazione per la pelle.

Il nuovo siero Chanel per l’estate è come una pioggia di idratazione per la pelle - Il nuovo siero Chanel Hydra Beauty Micro Serum è una pioggia di idratazione per la pelle. amica.it scrive

Il siero occhi di Chanel è per i N° 1, l’abbiamo provato per voi - Le Geste Beauté du Regard N°1 è un massaggio drenante e stimolante che esalta i risultati del ... Scrive gqitalia.it