Il nuovo commissariato di Aprilia è operativo Il 7 luglio l’inaugurazione con Piantedosi

Il nuovo commissariato di Aprilia diventa realtà, un passo avanti fondamentale per la sicurezza della comunità. Operativo dal 23 giugno, l’inaugurazione ufficiale si terrà il 7 luglio, con la presenza del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Un traguardo che segna un impegno concreto per rafforzare le forze dell’ordine e garantire una città più sicura per tutti. La presenza del ministro sottolinea l’importanza di questa realizzazione, destinata a cambiare il volto della sicurezza locale.

Il nuovo commissariato di polizia di Aprilia è realtà. Il nuovo presidio è infatti operativo dal 23 giugno anche se l'inaugurazione ufficiale è prevista per il 7 luglio alla presenza del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. E' stato lui stesso oggi ad assicurare la sua presenza alla.

