Il nonno di una minore | Assurdo che la giustizia venga fatta in canonica

In un momento cruciale come questo, la scelta di celebrare una messa per il processo di Bibbiano solleva profonde riflessioni. È davvero opportuno affidare alla spiritualità un aspetto così delicato della giustizia? La richiesta di rispetto e sensibilità si fa ancora più forte di fronte a un caso che ha scosso l'opinione pubblica e coinvolto il futuro di una bambina. La domanda che ci poniamo è: dove devono concludersi i limiti tra fede e diritto?

Sul caso della messa prevista oggi pomeriggio "per il processo di Bibbiano", il nonno della bambina che rappresenta il caso-pilota dell’inchiesta Angeli e demoni, da noi raggiunto, si dice "indignato". "Ora la giustizia la facciamo in canonica? Quella della messa è un’iniziativa fuori luogo – dichiara –. Che senso ha fare una messa dedicata a un processo per il quale si sta avvicinando la decisione? Si vorrebbe forse che il collegio dei giudici venga illuminato dall’Alto, ma lo sarà dall’attività processuale che ha svolto in questi anni, da cui sono emersi gli elementi che saranno alla base della decisione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il nonno di una minore: "Assurdo che la giustizia venga fatta in canonica"

