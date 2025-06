Il Napoli punta all’all-in vuole Lang e anche un esterno Sky

Il mercato del Napoli si infiamma: la squadra di De Laurentiis punta a un colpo da 8217 all-in, cercando di rafforzare la rosa con grandi nomi e sorprese. Tra i nomi caldi ci sono Noa Lang, Ndoye, Sancho e Chiesa, con il club che si muove con grande determinazione per anticipare la concorrenza e soddisfare le esigenze di Conte. Ma quali saranno le prossime mosse? Scopriamolo insieme.

Luca Marchetti in diretta a SkySport24 ha parlato del mercato del Napoli e i nomi di Non Lang, Ndoye, Sancho e Chiesa Calciomercato Napoli, novitĂ su Lang e non solo. «Il Napoli è la societĂ che si è mossa di piĂą e che ha cercato di anticipare le mosse dei proprio competitore per dare il prima possibile a Conte una rosa larga. Per Noa Lang non ci sono ancora novitĂ rispetto all’offerta da circa 28 milioni di euro, ma una volta raggiunta eventualmente l’intesa bisognerĂ chiudere col giocatore: l’attaccante è stato cercato giĂ nella scorsa finestra ma a gennaio è difficile fare acquisti o rischi di pagarli di piĂą. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli punta all’all-in, vuole Lang e anche un esterno (Sky)

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni - Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Noa Lang, talento olandese del PSV, potrebbe approdare in azzurro per 20 milioni.

