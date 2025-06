Il Napoli non molla Sancho il nodo resta l’ingaggio

Il Napoli sferra l'assalto a Jadon Sancho, ma il nodo principale rimane l’ingaggio: gli azzurri sono determinati a rinforzare la rosa, senza però accollarsi l’intero costo. La dirigenza partenopea lavora senza sosta per trovare una soluzione che possa accontentare tutte le parti coinvolte, mantenendo viva la speranza di un colpo di mercato estivo. La sfida tra ambizione e pragmatismo prosegue, lasciando i tifosi in trepidante attesa di sviluppi.

Gli azzurri vogliono Sancho, ma non sono disposti a pagare l'intero ingaggio. Continua senza sosta il lavoro della dirigenza partenopea per rinforzare la rosa di .

Sancho, lo United punta alla cessione: il Napoli c’è, ma l’ingaggio è un ostacolo - Il calciomercato infiamma le acque: Sancho, star dello United, è pronto a lasciare Old Trafford, con il Napoli in agguato come possibile destinazione.

Il Napoli continua a spingere sul mercato per degli innesti in attacco Non solo Ndoye e Sancho: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli azzurri non mollano Federico Chiesa Il classe 1997, ora al Liverpool, è da tempo corteggiato dai partenop Vai su Facebook

Calciomercato Napoli, situazione esterni: le ultime su Ndoye, Chiesa e Sancho; SKY - Il Napoli ha la priorità di Sancho e non molla Chiesa come opzione per gli esterni, le ultime; SKY - Sancho-Napoli, non c'è ancora accordo sull'ingaggio. La Juventus prova il sorpasso.

Romano: "Per Sancho manca l'intesa sull'ingaggio: il diktat del Napoli" - Tra gli obiettivi di calciomercato del Napoli c'è anche l'attaccante esterno ora in forza al Manchester United, Sancho. msn.com scrive