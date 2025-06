Il Napoli ha virato su Lang dopo aver capito che il Bologna voleva vincere la lotteria con Ndoye Gazzetta

Il Napoli ha scelto Noa Lang come suo terzo colpo di mercato, dopo aver valutato attentamente la situazione con Ndoye del Bologna. La strategia azzurra punta su un talento versatile, che combina qualità tecniche e personalità , senza perdersi in trattative troppo lunghe o complicate. Con De Bruyne e Marianucci già in rosa, il club campione d’Italia si rinforza ulteriormente, dimostrando ancora una volta di saper puntare in alto. Il futuro napoletano promette scintille.

Il Napoli ha virato su Lang dopo aver capito che poteva impantanarsi con Ndoye (Gazzetta) Quindi è Noa Lang il terzo acquisto del Napoli campione d’Italia. Dopo De Bruyne e Marianucci. Olandese, ala e cantante, giocatore del Psg Eindhoven club che non è stato lì a piantare troppe storie. Ha fatto il prezzo, il Napoli ha accettato e amen. Non come il Bologna che tratta Ndoye come se fosse un fuoriclasse. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano: Quando ha capito che lungo la Via Emilia ci sarebbe stato il rischio di rimanere ingolfati, il Napoli è uscito dagli equivoci, ha imboccato le strade del cielo e se ne è andato ad Eindhoven, che pure rientrava tra le zone da visitare su questa mappa internazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli ha virato su Lang dopo aver capito che il Bologna voleva vincere la lotteria con Ndoye (Gazzetta)

In questa notizia si parla di: napoli - lang - capito - ndoye

Osimhen all'Al Hilal, 75 milioni per il Napoli. La lista di Manna: Ndoye, Lang, Zhegrova... - Il calciomercato infiamma le cronache: Osimhen si trasferisce all'Al Hilal per 75 milioni, mentre il Napoli si rafforza con una lista di acquisti di peso come Manna, Ndoye e Zhegrova.

Napoli, arriva Lang: accordo trovato con l'ala del Psv. Ora tocca a Núñez Cosa non fatta capo ha: e così, quando ha capito che lungo la Via Emilia ci sarebbe stato il rischio di rimanere ingolfati, il Napoli è uscito dagli equivoci, ha imboccato le strade del c Vai su Facebook

Il Napoli ha virato su Lang dopo aver capito che il Bologna voleva vincere la lotteria con Ndoye (Gazzetta); Su Ndoye c'è anche il Dortmund. Il Napoli ha l'accordo con Lang che costa 28 milioni (Di Marzio); Muselli: “Conte vuole Beukema e Ndoye, ma serve cautela: il mercato è una giungla”.

Ndoye, sorpasso tedesco. Il Napoli non alza l’offerta. E il Dortmund si fa sotto - Il Bologna non arretra dalla richiesta iniziale di 50 milioni per lo svizzero. Segnala msn.com

Il Napoli non si ferma più: non solo Lang, arriverà un’altra ala - Il club di De Laurentiis sta lavorando al terzo colpo da 25 milioni più bonus. Si legge su corrieredellosport.it