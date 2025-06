Il Napoli ha un nuovo nome per la fascia destra | arriva dall’estero

Il Napoli svela il suo nuovo protagonista sulla fascia destra, proveniente dall’estero, e si prepara a rinforzare un reparto fondamentale. Con un occhio attento al talento emergente, il club partenopeo punta su Martim Fernandes, giovane promessa portoghese classe 2006 del Porto. Questa mossa potrebbe cambiare le carte in tavola e rafforzare ulteriormente la rosa. L'articolo Il Napoli ha un nuovo nome per la fascia destra: arriva ...

Il Napoli è attivo sul mercato alla ricerca di nuovi rinforzi, in particolare per la fascia destra della difesa. L’attenzione del club si è recentemente concentrata su un giovane talento del calcio portoghese: Martim Fernandes, terzino classe 2006 attualmente di proprietà del Porto. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il club partenopeo avrebbe già effettuato un . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli, spunta un nome per la fascia: cifra e ruolo - Napoli non si ferma e continua a sognare in grande. Dopo aver ufficializzato Kevin De Bruyne, il club partenopeo pensa già al futuro con un nuovo nome sulla lista: un terzino spagnolo che potrebbe rappresentare l'alternativa ideale a Giovanni Di Lorenzo.

#Napoli, spunta Raoul #Bellanova come nome per la fascia destra Vai su X

Un 2005 per la fascia destra del Napoli! Proposto Talbi, si è messo in mostra anche in Champions contro l'Atalanta Vai su Facebook

TMW - Calciomercato Napoli, nome nuovo per l'attacco: proposto Talbi come vice-Politano; IL MATTINO - Napoli, per la fascia destra spunta anche il nome di Bellanova; Napoli, obiettivi chiari: Miguel Gutierrez in pole, Semenyo idea concreta | Calciomercato.

Gol e dischi d’oro: Napoli, tutte le curiosità su Lang - L'esterno olandese del Psv, sempre più vicino agli azzurri, è famoso anche per i suoi brani in veste di rapper ... Come scrive msn.com

Il Napoli non si ferma più: non solo Lang, arriverà un’altra ala - Il club di De Laurentiis sta lavorando al terzo colpo da 25 milioni più bonus. Si legge su msn.com