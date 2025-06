Il Mondiale di Formula 1 fa tappa in Austria Vasseur | Vogliamo ottenere il massimo

L’atmosfera si riscalda nell’universo della Formula 1, con il mondiale che fa tappa in Austria, promettendo emozioni e sfide mozzafiato. Vasseur e la Ferrari sono determinati a ottenere il massimo, preparando una strategia innovativa per conquistare punti preziosi. Con Dino Beganovic al volante nella sessione del venerdì mattina, l’attesa cresce: dal 26 al 29 giugno, l’Europa si accende di adrenalina, e il nostro campionato si avvicina a un nuovo picco di adrenalina e competizione.

La Ferrari, per la seconda volta in stagione, si presenterà al lungo weekend di Formula 1 con tre piloti: il giovane svedese Dino Beganovic sostituirà Charles Leclerc nella sessione del venerdì mattina. Dopo la gara canadese, il Mondiale di Formula 1 torna in Europa, dove i piloti saranno impegnati prima in Austria e poi in Gran Bretagna. Dal 26 al 29 giugno, infatti, per il primo appuntamento nel nostro continente, si scenderà in pista a Spielberg, tra le montagne della Stiria, a pochi chilometri da Graz. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

