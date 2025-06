Il momento in cui la donna ferita viene estratta viva dalle macerie dopo il crollo|VIDEO

Un’immagine potente di speranza e resilienza si staglia tra le macerie: una donna ferita, estratta viva dopo il crollo a Napoli. Il suo coraggio e la prontezza dei soccorritori testimoniano la forza umana di fronte alla tragedia. In questo momento cruciale, la solidarietà della comunità e l’efficacia delle squadre di emergenza sono più che mai essenziali per ricostruire speranze e vite.

Esplosione e crollo a pochi passi da via Foria, in via Peppino De Filippo. Nel video si vede una donna appena estratta viva e trasportata di corsa verso un'ambulanza. Attualmente si trova ricoverata in ospedale, secondo fonti di NapoliToday, è stata inizialmente trasportata all'ospedale del Mare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

ESPLOSIONE A VIA FORIA Crolla parte di un palazzo: un disperso Donna estratta viva: gli aggiornamenti

