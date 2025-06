Il molestatore di ragazzine davanti al giudice

Domani, davanti alla gip Roberta Malavasi, si svolgerà l'udienza per il trentatreenne arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito una ragazzina di 12 anni. L’uomo, ora agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, è al centro di un caso che richiede una ricostruzione accurata degli eventi. La vicenda solleva ancora molte domande e incertezze, lasciando il pubblico in attesa di chiarimenti fondamentali sul suo coinvolgimento e sulla reale portata dell’accaduto.

Comparirà domani davanti alla gip Roberta Malavasi il trentatreenne arrestato dai carabinieri per aver aggredito sessualmente una ragazzina di 12 anni, dopo averla seguita fin dentro l’ascensore del suo palazzo. L’uomo, difeso dall’avvocato Marco Sciascio, si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. "Stiamo valutando il quadro indiziario", ha spiegato l’avvocato Sciascio, che parla di una vicenda da "ricostruire". Il trentatrenne, prima di essere arrestato venerdì scorso dai militari della stazione Indipendenza, a cui si era rivolta la mamma della vittima, era già stato identificato dalla Squadra mobile come responsabile di un’aggressione - identica per modalità e orari - a un’altra ragazzina, avvenuta il 10 marzo scorso in via San Felice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il molestatore di ragazzine davanti al giudice

