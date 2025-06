Il Modena scopre il menù estivo Cinque test in ritiro poi il Torino

Il countdown è ufficialmente partito: il Modena si prepara a scoprire il men249 estivo, con cinque test in ritiro e l’entusiasmo alle stelle. Tra aspettative e curiosità, si avvicina il momento della presentazione ufficiale di Andrea Sottil, mentre il gruppo si riunirà per un’estate all’insegna dell’impegno e della passione. Il programma promette emozioni intense: e ora, il vero inizio dell’avventura è alle porte.

di Alessandro Troncone Modena, si parte. Il conto alla rovescia verso il giorno del raduno è iniziato e c’è la consueta, genuina, curiosità intorno alle prime uscite di Andrea Sottil, presentazione ufficiale compresa. E, allora, facciamo ordine sul programma estivo canarino. Il gruppo si riunirà nella serata di domenica 13 luglio per una cena tutti insieme appasionatamente e la mattina successiva via ai test fisici e alle visite mediche di rito. Il Modena resterà in città per qualche giorno, svolgerà doppie sedute di allenamento allo Zelocchi e nella mattinata di sabato 19 luglio partirà alla volta di Fanano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net