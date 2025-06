Il mio Sandokan? Guerriero e spirituale

più affascinanti star del panorama internazionale. La loro presenza illumina Riccione, trasformando l’evento in un vero e proprio fuoco di passione e stile. Can Yaman e Sara Bluma incarnano il mix perfetto di talento, charme e spiritualità, come un guerriero Sandokan pronto a conquistare il mondo con il suo spirito indomabile. Un incontro tra cuore e teatro che promette di lasciarci senza fiato.

L’aria di Riccione è già calda a giugno, ma quando Can Yaman fa il suo ingresso sul red carpet dell’ Italian Global Series Festival, la temperatura sale alle stelle. Il divo turco, 35 anni, sguardo penetrante e camicia aperta sul petto, è arrivato con tutto il carisma di un protagonista, sia nella fiction che nella vita. Con lui, Sara Bluma, la nuova compagna, la dj che ha conquistato il cuore dell’uomo destinato a rivestire i panni di una delle icone più leggendarie della cultura pop italiana: Sandokan. L’epopea nata dalla penna di Emilio Salgari alla fine dell’Ottocento torna a vivere in una nuova, attesissima serie firmata Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Il mio Sandokan? Guerriero e spirituale"

In questa notizia si parla di: sandokan - guerriero - spirituale - conquistato

San Servazio: il Santo del 13 maggio e la sua eredità spirituale - San Servazio, celebrato il 13 maggio, è un'importante figura cristiana e vescovo di Tongeren nel IV secolo.

“Il turco”, Can Yaman è già Sandokan. Anche a Moena - Nella scena successiva è a Moena, in Trentino, dove anche vivere nel disonore ha il suo perché. Lo riporta repubblica.it

Lucci e Lombardi, la guerra interna tra ultrà rossoneri: «il Toro» e «Sandokan» da amici a nemici giurati - MSN - Fa veramente schifo», diceva Luca Lucci, 42 anni, capo della Curva Sud, riferendosi a quello che era stato anche il suo padre spirituale, l’ultrà Giancarlo Lombardi, detto «Sandokan». Secondo msn.com