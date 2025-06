Il mio pane fa bene Intervista a Marco Colagreco lo stellato che ha aperto un panificio sostenibile

Scopri come Marco Colagreco, chef stellato e innovatore, trasforma il pane in un simbolo di sostenibilità e tradizione. La sua bakery a Mentone, in Francia, incarna un nuovo modo di vivere il pane, rispettando l’ambiente e riscoprendo i sapori autentici di un tempo. Un progetto che unisce eccellenza culinaria e rispetto per la natura, dimostrando che il buon pane può essere anche sostenibile. Vieni a scoprire questa rivoluzione del gusto e della responsabilità.

Si trova a Mentone, in Francia, la bakery sostenibile dello chef stellato Mauro Colagreco dove il pane torna ad essere buono come un tempo. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - «Il mio pane fa bene» Intervista a Marco Colagreco, lo stellato che ha aperto un panificio sostenibile

