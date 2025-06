Il mio migliore amico mi ha urlato di scappare via e mi ha salvato la vita Ma lui è morto travolto dalla frana | la storia scioccante di Khaled El Gamal

ha trovato la morte travolto dalla furia della frana. Una storia che ci ricorda quanto il destino possa essere imprevedibile e quanto l’amicizia vera si manifesti nei momenti più drammatici. Khaled El Gamal ha lasciato un vuoto incolmabile, ma il suo coraggio e il sacrificio resteranno per sempre come un esempio di altruismo e amicizia sincera.

Due amici, un tragico incidente e un miracolo. È quello che è accaduto al 33enne Hamza Benhilal e al 28enne Khaled El Gamal, che – come programmato da tempo – sono andati al Parco Nazionale Banff a Calgary, in Canada, giovedì 19 giugno. Durante la loro camminata, la parete rocciosa su cui si trovavano ha ceduto, formando una frana non assolutamente prevista. Benhilal ha visto i massi cadere e ha urlato a El Gamal di scappare, ma lo stesso Benhilal è morto travolto dalla frana stessa. I due si trovavano sul sentiero escursionistico delle Bow Glacier Falls, nel parco nazionale di Calgary, quando il lato della parete è crollato intorno alle 13:30 di giovedì 19 giugno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il mio migliore amico mi ha urlato di scappare via e mi ha salvato la vita. Ma lui è morto travolto dalla frana”: la storia scioccante di Khaled El Gamal

