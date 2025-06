Il mio inno a Pierino morto invano L' editoriale di Cerno

Nel ricordo di Pierino e delle sue scorribande, si cela un’ironica rivendicazione di un’Italia più genuina, meno infiocchettata dal politicamente corretto. Questo inno, tra risa e nostalgia, sfida le convenzioni e celebra quei momenti di leggerezza che oggi sembrano scomparsi. Perché, alla fine, forse è proprio nella semplicità sfacciata dei nostri film di serie B che ritroviamo un pezzo di cuore di una cultura autentica, da non dimenticare.

Lo so da solo che non è morto Dante Alighieri ma Alvaro Vitali, però mi va di scrivere di lui. Una specie di inno a rutti e scoregge, che in morte di Pierino suona come un manifesto contro l'orrore del politicamente corretto che ha distrutto la cultura italiana. Abbiamo riso vergognandoci dei film di serie B che guardavamo, ma quella era un'Italia migliore. É vero che qualche volta i gay erano macchiette, e che il mondo è andato avanti, ma almeno all'epoca i gay non sputavano sugli ebrei al loro Pride. È vero che la supplente magari aveva le tettone e non dava l'immagine della donna come piace alla sinistra di oggi, ma almeno a scuola i ragazzi ascoltavano le lezioni e non mandavano i genitori al Tar a correggere i brutti voti. 🔗 Leggi su Iltempo.it