Il mio giorno più triste sento un vuoto enorme Sarai sempre nel mio cuore | il toccante messaggio di Samantha De Grenet per la morte del cane Bdog

sa quanto può essere profondo e incolmabile il dolore della perdita. Samantha De Grenet ci ricorda che i legami più autentici lasciano un’impronta indelebile nel cuore, e anche se il tempo sembra fermarsi, l’amore e i ricordi rimarranno sempre vivi. Il suo commovente messaggio è un omaggio a un amico speciale, un esempio di come il cuore possa custodire per sempre quei momenti di pura felicità condivisa.

“Sei e sarai sempre il bimbo peloso “. Il cane Bdog è morto. Con un Reel pubblicato su Instagram, Samantha De Grenet saluta il suo amico a quattro zampe, con cui ha condiviso dodici anni e mezzo di vita, scomparso lo scorso 14 giugno. “ Sento un vuoto enorme. Non riesco a smettere di piangere ogni volta che mi ritrovo a pensare a tutti quei meravigliosi momenti trascorsi insieme. Mi rendo conto che solo chi ha avuto modo di vivere un amore così grande con un pelosotto può comprendere ciò che scrivo, e per gli altri mi dispiace un po’ per loro perché non sapranno mai cosa vuol dire essere amati senza se e senza ma”: aggiunge la showgirl, postando una carrellata di foto che ritraggono lei e la sua famiglia in compagnia di Bdog. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il mio giorno più triste, sento un vuoto enorme. Sarai sempre nel mio cuore”: il toccante messaggio di Samantha De Grenet per la morte del cane Bdog

