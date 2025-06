Il mio giorno più triste | la showgirl saluta il suo Bdog golden retriever che le è stato accanto anche durante il periodo della malattia

Il dolore di Samantha De Grenet per la perdita di Bdog è un ricordo che tocca il cuore di tutti noi. Dopo dodici anni di affetto e fedeltà, il suo addio segna la fine di un capitolo speciale della sua vita, dimostrando quanto un cane possa essere molto più di un semplice animale: un vero e proprio membro della famiglia. In questo momento di lutto, il legame tra uomo e cane si rivela ancora più profondo e indimenticabile.

E ra molto più di un cane: Bdog è stato un compagno di vita, una presenza costante accanto a Samantha De Grenet e alla sua famiglia. Dopo dodici anni insieme, la showgirl ha annunciato la scomparsa del suo amato Golden Retriever con un post toccante sui social: « Il mio giorno più triste! Come te nessuno mai! 14 giugno 2025». Un messaggio semplice, ma carico di dolore, accompagnato da foto che raccontano una relazione fatta di quotidianità, affetto e silenziosa complicità. Ritratti emotivi di cani e gatti. guarda le foto Leggi anche › Quando muore un cane o un gatto. Consigli per l’elaborazione di un lutto ancora sottovalutato Samantha De Grenet, addio al cane che l’ha sostenuta durante la malattia. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «Il mio giorno più triste»: la showgirl saluta il suo Bdog, golden retriever che le è stato accanto anche durante il periodo della malattia

