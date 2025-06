Il mio corpo non risponde La confessione shock della voce più amate d’Italia | una malattia terribile

Il mio corpo non risponde, la confessione shock della voce amata dall’Italia: una malattia terribile. Per decenni, questa voce è stata il cuore pulsante delle domeniche di calcio, un’icona che ha attraversato generazioni, portando emozioni e ricordi indelebili. Oggi, quella stessa voce si confronta con una sfida impossibile, combattendo da sei anni contro la sclerosi multipla progressiva. Un decorso lento, inesorabile, che dimostra come anche i simboli più amati possano lottare contro il destino.

C’è una voce che per decenni ha tenuto compagnia a milioni di italiani, una presenza familiare nelle domeniche di calcio, nelle radiocronache che attraversavano stadi, emozioni e generazioni. Oggi quella voce è cambiata, spezzata non dalla vecchiaia ma da una malattia crudele. Una delle figure più amate del giornalismo sportivo italiano combatte da sei anni una sfida durissima: la sclerosi multipla progressiva. Un decorso lento, inesorabile, che ogni giorno sottrae qualcosa, ma non riesce a toccare lucidità, spirito e dignità. “ Ogni giorno è un giorno guadagnato ”, dice con la serenità di chi ha accettato la nuova condizione ma non ha smesso di guardare avanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Il mio corpo non risponde”. La confessione shock della voce più amate d’Italia: una malattia terribile

In questa notizia si parla di: voce - amate - malattia - corpo

Kekko dei Modà: cosa gli è successo e che malattia ha avuto? Come sta dopo la caduta dalle scale?; Iva Zanicchi: con chi vive oggi e cosa le è successo durante il Covid?; [Recensione]Io sono: Céline Dion, lo straziante grido di una cantante senza voce.

Alcide Pierantozzi: «Ecco il mio corpo disastrato: la malattia mentale è fisica» - Lo scrittore, 40 anni, nel suo ultimo romanzo "Lo sbilico", racconta le proprie crisi psicotiche. Da msn.com

I cambiamenti del tono di voce sono segno di malattie? E quali? - Alcune malattie sono caratterizzate da un attacco da parte del sistema immunitario verso il proprio corpo, le patologie autoimmuni, in alcune di queste si possono avere alterazioni della voce. corriere.it scrive