Il ministro Ciriani non risponde su Paragon | ora il governo vuole aspettare la magistratura

Il silenzio del governo sul caso Paragon alimenta l’attesa e lascia aperti numerosi interrogativi tra cittadini e osservatori. Mentre le istituzioni preferiscono attendere l’esito delle indagini della magistratura, cresce la curiosità sulla vera natura di questa incertezza. È il momento di comprendere cosa si nasconde dietro questa dinamica e quali potrebbero essere le implicazioni future. Continua a leggere per scoprire i dettagli più recenti.

Il governo continua a non rispondere sul caso Paragon: "Il governo rispetta il lavoro della magistratura e della polizia giudiziaria, a cui il governo non intende sovrapporsi", si è limitato a rispondere il ministro per i Rapporti con il Parlamento Ciriani, rivolgendosi al deputato Faraone, che aveva appena illustrato l'interrogazione di Iv.