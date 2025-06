Il messaggio recapitato dagli 007 Usa a Khamenei con le coordinate del suo nascondiglio

In un colpo di scena internazionale, gli 007 statunitensi hanno trasmesso a Khamenei le coordinate del suo rifugio, scatenando una nuova fase della tensione con Teheran. La propaganda iraniana inizia a dipingere la «Guerra dei 12 giorni» come una battaglia cruciale, ribadendo che l’industria nucleare non potrà essere estirpata. Un drammatico capitolo si apre, lasciando il mondo in attesa di sviluppi decisivi.

