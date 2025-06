Il medico italiano muore così a soli 45 anni e viene massacrato di insulti sui social | da non credere

La tragica scomparsa del dottor Gabriele Molteni, stimato primario di Otorinolaringoiatria, ha suscitato un’ondata di dolore e incertezza nel mondo sanitario italiano. Tuttavia, a fronte del rispetto e dell’affetto dimostrati, alcuni social sono diventati teatro di insulti e polemiche inimmaginabili. È un ricordo doloroso che ci invita a riflettere sull’importanza di onorare chi dedica la vita agli altri, anche nelle sfide più dure.

La morte del dottor Gabriele Molteni, 45 anni, primario di Otorinolaringoiatria e Audiologia al Policlinico Sant'Orsola di Bologna, ha scosso il mondo medico e accademico italiano. Stimato per le sue competenze cliniche e apprezzato per l'impegno mostrato nel corso della pandemia, Molteni è scomparso a causa di un tumore che lo aveva colpito un anno fa. La sua è una perdita definita "difficile da accettare" da molti colleghi e dirigenti sanitari, che in queste ore si stringono nel ricordo di un professionista esemplare. Chiara Gibertoni, direttrice generale del Sant'Orsola, ha espresso il proprio cordoglio sottolineando come la scomparsa prematura del medico rappresenti un colpo durissimo per l'intera comunità ospedaliera.