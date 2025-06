Il mcu corregge l’errore del 2015 con la resurrezione di the thing

Il Marvel Cinematic Universe torna a sorprendere, correggendo gli errori del passato e riportando in scena uno dei personaggi più iconici: The Thing. Con il film “The Fantastic Four: First Steps” in uscita il 25 luglio 2025, si prospetta una rinascita che rivisita le origini dei Fantastici Quattro con un approccio più fedele e coinvolgente. Scopriamo insieme come questa nuova avventura possa segnare una vera svolta nel panorama supereroistico.

Le recenti anticipazioni sul film The Fantastic Four: First Steps indicano un deciso cambio di rotta rispetto alla versione del 2015, spesso criticata per scelte narrative poco riuscite. La nuova produzione, prevista per il 25 luglio 2025, promette di riproporre le origini del gruppo con un tono più vivace e fedele alle atmosfere originali dei fumetti Marvel. In questo articolo si analizzano i principali elementi distintivi di questa rivisitazione, evidenziando le differenze rispetto al passato e le innovazioni che potrebbero influenzare positivamente la percezione della saga. il fallimento del film del 2015 e le sue criticità.

