Il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia | ospiti da Oscar tre giorni di feste e pigiama party

Venezia si prepara a vivere un evento senza precedenti: il matrimonio di Jeff Bezos, una celebrazione da Oscar tra feste sfavillanti e pigiama party esclusivi. Tre giorni di glamour, jet privati e canali trasformati in red carpet, per un matrimonio che sembra uscito da un sogno reale. Se la regina della scena manca solo della corona, tutto il resto è già pronto: un’estate da ricordare nel cuore della Biennale.

Venezia, 25 giugno 2025 -¬† L e nozze del re soldo. Se questo non √® un matrimonio reale, √® solo perch√© manca la corona. Scintillante, blindato, sopra le righe. Un evento lungo tre giorni con la flottiglia di jet privati (80) in avvicinamento, gli invitati da Oscar, i valigioni che nemmeno a Cannes, i canali trasformati in red carpet. Parola d‚Äôordine per i Bezos-Sanchez, gi√† diventati Sanchezos: esagerare.