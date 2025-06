Il matrimonio di Bezos sarà una vera tortura per ricchi

Il matrimonio di Bezos a Venezia sta facendo discutere: un evento esclusivo e segreto che unisce lusso, mistero e tradizione. Con 250 invitati, sembra più una festa di paese che un grande matrimonio internazionale. Tra sfarzo e riserbo, questa celebrazione diventa un vero crocevia tra mondi diversi, dimostrando come anche i ricchi possano scegliere di rendere l’evento più intimo e autentico. Ma qual è il vero significato di questa scelta?

La notizia è nota: Jeff Bezos, proprietario di Amazon e seconda persona più ricca del mondo, si sta per sposare con la giornalista Lauren Sánchez a Venezia. Il matrimonio si terrà in un giorno top secret fra il 26 e il 28 giugno, e alla cerimonia e ai festeggiamenti sono state invitate duecentocinquanta persone – insomma, la location sarà pure Venezia e gli sposi americani, ma per il numero d’invitati pare più un matrimonio pugliese. L’organizzazione ha prenotato quasi tutti gli alberghi più lussuosi sul Canal Grande e noleggiato buona parte dei taxi, oltre ad aver affittato l’intera isola di San Giorgio; e alcune zone della città saranno chiuse. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it