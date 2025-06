Il mare restituisce tesori di 2000 anni fa di inestimabile valore a Miseno

Il mare di Miseno svela segreti millenari, restituendo preziosi tesori di 2000 anni fa che raccontano storie di un passato glorioso. Un’eccezionale operazione di recupero archeologico nei fondali di Bacoli ha portato alla luce reperti straordinari legati alla potente flotta romana di Misenum. Questi ritrovamenti offrono uno sguardo affascinante sulla vita e le imprese di un impero che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia. La scoperta continua a sorprenderti, e il mare ancora custodisce molti altri misteri.

Un'importante operazione di recupero archeologico è stata condotta nei fondali marini antistanti il porto di Miseno a Bacoli, in particolare nei pressi dell'imboccatura del porto romano dell'antica colonia di Misenum, base navale della Classis Misenensis, la piĂą importante flotta dell'impero. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Il mare restituisce tesori di 2000 anni fa di inestimabile valore a Miseno

