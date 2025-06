Il marchio Via Emilia e l' innovazione | l’azienda che corre veloce verso il futuro

alla base di questa crescita c’è la solida passione per l’innovazione e la qualità, che spingono via Emilia a correre sempre più veloce nel futuro del settore alimentare. Con un impegno costante nel miglioramento e nella sostenibilità, il marchio si afferma come esempio di eccellenza e visione globale, pronto a conquistare nuovi mercati e a ridefinire le aspettative dei consumatori.

Partita come startup nel 2013, Emilia Foods è oggi una realtà internazionale specializzata nella progettazione, sviluppo e distribuzione di alimenti surgelati. Fondata da Ivan Manfredi, l'azienda si è rapidamente affermata grazie a un modello di business distintivo, conquistando le principali catene della grande distribuzione negli Stati Uniti e ampliando la propria presenza in oltre 21 Paesi. Alla base di questa crescita c'è la solida esperienza di Manfredi nel settore alimentare orientato all'export, maturata in aziende italiane con vocazione internazionale. Un know-how che ha dato forma a un approccio operativo dinamico e orientato alle esigenze dei mercati esteri.

