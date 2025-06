Il Manchester United è interessato al centrocampista Leeds United recentemente respinto | Rapporto

Il Manchester United si fa nuovamente notizia: secondo recenti indiscrezioni, i Red Devils avrebbero manifestato interesse per un centrocampista del Leeds United, nonostante il suo recente rifiuto. Dopo aver già rinforzato la squadra con Matheus Cunha, il club sta lavorando intensamente per portare Bryan Mbeumo di Brentford, mentre molte altre uscite sono attese a Old Trafford. La finestra di mercato si fa sempre più calda e sorprendente.

Breaking: Si dice che il Manchester United abbia mostrato interesse per un centrocampista che è stato recentemente respinto da Leeds United. I Red Devils, che hanno già firmato l’ex uomo dei lupi Matheus Cunha quest’estate, stanno ancora dando gli ultimi ritocchi a una mossa per Bryan Mbeumo di Brentford, con molte più uscite previste all’Old Trafford. Christian Eriksen e Victor Lindelof sono in cima al Bill Free Agents, con il futuro di Altay Bayindir, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Casemiro, Marcus Rashford e altri tutti ancora da risolvere nei prossimi mesi. Ti potrebbe piacere Il Manchester United vuole un centrocampista di 25 anni che è stato respinto da Leeds United. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il Manchester United è interessato al centrocampista Leeds United recentemente respinto: Rapporto

In questa notizia si parla di: united - manchester - centrocampista - leeds

Manchester United, Amorim lancia l’allarme: «Stiamo perdendo la sensazione di essere un grande club; è la cosa peggiore che può capitare» - Dopo la deludente sconfitta contro il West Ham, Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ha espresso preoccupazione per la direzione della squadra.

James Milner punta al record di presenze in Premier League con il rinnovo al Brighton; Era alla Lazio: nuova avventura per 'l'altro' Ibrahimovic; Campione della Premier League pronto a fare un clamoroso ritorno a Leeds in mezzo alla promozione..

Manchester United: due club interessati a un centrocampista - Il Leicester e il Leeds sono alla ricerca di un centrocampista e hanno individuato in James Garner del Manchester United il profilo giusto. calciomercato.com scrive

Manchester United, Solskjar non molla Raphinha: e Bruno Fernandes chiama il centrocampista - Il centrocampista del Leeds piace molto a Ole Gunnar Solskjaer e non sarebbe escluso possa approdare ai Red Devils nella prossima stagione. Lo riporta tuttomercatoweb.com