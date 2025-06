Il Mamelodi non sfonda lo 0-0 basta al Fluminense | è poker di squadre brasiliane agli ottavi

Il Mamelodi United non riesce a superare lo 0-0 contro il Fluminense, lasciando il passaggio agli ottavi nelle mani delle 232 squadre brasiliane che hanno conquistato questa fase. La squadra di Renato Portaluppi si assicura la qualificazione come seconda del gruppo F, dietro al Dortmund, grazie a un match senza reti e ricco di tensione, eccezion fatta per il palo di Cano che ha fatto sperare i tifosi.

La squadra di Renato Portaluppi si qualifica agli ottavi come seconda forza del gruppo F alle spalle del Dortmund: la gara di Miami si chiude senza reti e senza particolari emozioni, se si eccettua il palo colpito da Cano.

Orgoglio Fluminense: da 1-2 a 4-2, travolge l'Uslan e vede gli ottavi. Ecco cosa serve.

Il Mamelodi non sfonda, lo 0-0 basta al Fluminense: è poker di squadre brasiliane agli ottavi

