Il lutto. Addio a 97 anni a Umberto Pinardi. Fu l’allenatore della salvezza 1977.

È con profondo cordoglio che annunciamo la scomparsa di Umberto Pinardi, un uomo che ha scritto pagine indelebili nel calcio italiano. A 97 anni, lascia un’eredità fatta di passione, determinazione e vittorie memorabili, come quella della salvezza del Modena nel 1977. Nato a Parma, città che lo ha visto crescere e amare il calcio, Pinardi ha saputo trasformare le crisi in occasioni di rinascita. La sua storia continuerà a vivere nei cuori di tutti gli appassionati.

Sabato 21 giugno è deceduto a Parma, dove era nato il 22 maggio 1928, Umberto Pinardi, già allenatore del Modena nel 1976-77 e 1977-78. Chiamato alla diciottesima giornata della prima stagione a sostituire Beniamino Cancian con la squadra gialloblù in grandi difficoltà, Pinardi riuscì a salvarla proprio nell'ultimo turno, il 19 giugno 1977 al Braglia, in un drammatico confronto che valeva la vita sia per il Modena, a un passo dalla C, che per il Monza, lanciato verso la prima promozione in A. Un gol del terzino Rimbano al 34' portò in vantaggio i gialloblù poi raggiunti da Buriani al 55'. Il risultato di parità non serviva a nessuno ma a sette minuti dal termine un tiro di Bellinazzi deviato da Michelazzi finì in rete: 2-1, il Modena era salvo, il Monza ancora in B e Pinardi confermato.