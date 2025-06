Il look da ufficio di Belén Rodriguez | è una business woman in minigonna e scarpe trasparenti

Belén Rodriguez, icona di stile e innovazione, sfida le convenzioni con un look audace per una giornata in ufficio. La sua scelta di una minigonna e tacchi a spillo trasparenti dimostra come il fashion possa essere un potente alleato di personalità e grinta. Scopriamo insieme come questa influencer trasforma il dress code tradizionale in un vero e proprio statement di moda, lasciando tutti senza parole.

