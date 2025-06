Il look alla marinara è riemerso dagli abissi della moda | come vestirlo nell’estate 2025

Il look alla marinara torna protagonista sulla scena fashion, come un tesoro nascosto che riemerge dagli abissi della moda per conquistare l’estate 2025. Dopo mesi di silenzio, Pinterest Predicts aveva già previsto questa rinascita, e ora il trend si afferma con maglie a righe, accessori nautici e dettagli glamour. È il momento di scoprire come interpretare con stile questa iconica tendenza marittima, per un’estate all’insegna del charme senza tempo.

A distanza di sei mesi esatti – anche se le prime avvisaglie non hanno saputo sfuggire agli occhi più attenti disseminate qua e là durante il periodo invernale – la profezia si è avverata. Pinterest Predicts ci aveva avvisati, e alla fine è successo: il look alla marinara (o stile marinière, per i fashionisti più forbiti) è riemerso dai più bui abissi della moda per approdare tra le tendenze dell’estate 2025 con un tripudio maglie a righe, improbabili clucth a forma di pesce, impermeabili, antiestetici ma sempre glamour sandali da pescatore e decori a forma di sardina al seguito. Il grande ritorno del look alla marinara raccontato dalle passerelle di stagione. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Il look alla marinara è riemerso dagli abissi della moda: come vestirlo nell’estate 2025

