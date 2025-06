Il Lione retrocesso per debiti i tifosi sotto choc

Il dramma colpisce il cuore del calcio francese: l'Olympique Lione, una storica gloria, retrocede in Ligue 2 sotto gli occhi sgomenti di tifosi e appassionati. Con debiti di oltre 550 milioni, la speranza di un riscatto sembra sfumare, mentre il presidente John Textor ha solo una settimana per ribaltare questa triste realtĂ . E adesso, cosa riserverĂ il futuro a questo club simbolo?

Lionw, 25 giu. (askanews) - "Ecco, abbiamo toccato il fondo": i tifosi dell'Olympique Lione sono sgomenti all'indomani dell'annuncio della retrocessione del club in Ligue 2, equivalente della serie B, a causa dei debiti della societĂ di circa 550 milioni di euro. Imputato numero uno di questo fallimento per i tifosi è il presidente americano John Textor, che ha una settimana di tempo per presentare ricorso e tornare nella massima divisione. Ma intanto le prospettive per i tifosi, dopo una buona annata, con sesto posto in campionato e accesso alla Conference League, sono molto sconfortanti. "E' scioccante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Lione retrocesso per debiti, i tifosi sotto choc

In questa notizia si parla di: tifosi - lione - debiti - retrocesso

La UEFA mette nel mirino il Lione, ma il presidente John Textor tranquillizza i tifosi: «Potete fidarvi, abbiamo i soldi. Smettete di fare questo» - Dopo la sconfitta contro il Monaco, che ha compromesso le speranze di Champions del Lione, la UEFA ha deciso di monitorare attentamente la situazione del club.

Clamoroso in Francia, dove il #Lione è stato retrocesso d'ufficio in Ligue 2 per aver accumulato 175 milioni di debiti: a John Textor, che avrà sette giorni per presentare ricorso, cessioni e rientri non sono bastati ? Vai su Facebook

Il Lione, una delle squadre di calcio francesi più vincenti, è stato retrocesso a tavolino per problemi economici; Il Lione retrocesso per debiti, i tifosi sotto choc; Clamoroso in Francia: Lione retrocesso per i debiti. Occasioni di mercato per le italiane?.

Il Lione retrocesso per debiti, i tifosi sotto choc - (askanews) – “Ecco, abbiamo toccato il fondo”: i tifosi dell’Olympique Lione sono sgomenti all’indomani dell’annuncio della retrocessione del club in Ligue 2, equivalente della serie B, ... Segnala askanews.it

Lione retrocesso per debiti. La serietà dei francesi: altro che brand da tutelare (Juve e Inter) - Giunto al sesto posto in Ligue 1, l’anno prossimo giocherà nella seconda divisione del campionato francese a causa di un debito accumulato di 175 mil ... msn.com scrive