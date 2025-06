Il Leoncavallo è sotto sfratto

Il Leoncavallo, simbolo vibrante della cultura alternativa milanese, rischia di scomparire sotto sfratto. Ricordiamo insieme i momenti unici che ha regalato a generazioni di artisti e appassionati: lasciamo che Milano perda questo tesoro? È tempo di trovare una soluzione che garantisca la sua continuità e il suo ruolo di spazio di libertà e creatività . La nostra città merita di mantenere vivo il cuore pulsante del suo patrimonio culturale.

Ti ricordi quanti ricordi abbiamo del Leoncavallo? Possiamo davvero immaginare una Milano senza il Leoncavallo? Una soluzione ci deve essere. Una soluzione che permetta di non buttare per strada 50.

