Il leader Dio e l’esercito | così la tregua tra Israele e Iran esalta il messianesimo guerresco di Trump

In un panorama geopolitico complesso, Donald Trump plasma una narrazione che unisce il divino, il potere militare e la leadership personale. "Il leader, Dio e l’esercito" si intrecciano in una trinità moderna che esalta il messianesimo guerresco, dando forma a un’immagine di sé che trascende il politico. Questa strategia comunicativa mira a consolidare il proprio culto della personalità e a rafforzare la supremazia degli Stati Uniti nel mondo.

Il capo, l’esercito e Dio. Non necessariamente in quest’ordine, ma tutti compenetrati nella divina trinità che sta alla base della narrazione scelta da Donald Trump e dal suo governo per raccontare se stessi e tramandare la propria immagine ai posteri. Un misto di culto della personalità, celebrazione della potenza militare Usa e linguaggio messianico che è alla base della comunicazione della Casa Bianca guidata dal tycoon fin dall’inizio del mandato, ma che è diventato di plastica evidenza con il bombardamento dell’Iran. Il messaggio è emerso in tutto il suo afflato leaderistico-religioso nel discorso con cui Pete Hegseth ha salutato l’operazione Midnight Hammer. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il leader, Dio e l’esercito: così la tregua tra Israele e Iran esalta il messianesimo guerresco di Trump

“Donald Trump ha un basso livello di intelligenza emotiva, per dire la cosa meno importante. Non lasceremo che leader idioti ci dividano”: così Richard Gere che poi aggiunge “io e mia moglie pensiamo a Gaza” - Richard Gere, durante l'anteprima del suo film "La saggezza della felicità" a Milano, ha espresso critiche marcate nei confronti di Donald Trump, definendolo "un leader con un basso livello di intelligenza emotiva".

Dopo l'attacco degli Stati Uniti in Iran, il leader della minoranza dem alla Camera dei Rappresentanti USA, Hakeem Jeffries, ha sottolineato che Donald Trump "non ha ottenuto l'autorizzazione del Congresso per l'uso della forza militare e rischia di coinvolger

Per Trump tra Israele e Iran basta così. Ma la tregua traballa e il presidente si irrita: Violata da entrambi, calmatevi; Prima telefonata tra il Papa e Putin, che a Trump annuncia: vendetta su Kiev; Media: Trump sospende gli aiuti militari a Kiev. L'accordo sulle terre rare non è più sul tavolo - La Casa Bianca conferma: Stop agli aiuti a Kiev per trovare una soluzione alla guerra.