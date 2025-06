Il lato oscuro dell’IA | come ChatGPT è finito nelle mani di hacker spie e regimi autoritari

ombra di preoccupazione sul nostro futuro digitale. L’intelligenza artificiale, potente e innovativa, si trasforma anche in uno strumento pericoloso nelle mani sbagliate, minacciando privacy, sicurezza e democrazia. È fondamentale rimanere vigili e informati per contrastare queste insidie e proteggere un mondo sempre più interconnesso. Ma ogni minaccia lascia una...

Dal curriculum fasullo scritto in Corea del Nord alle campagne filo-Cremlino su Telegram, passando per malware sviluppati con ChatGPT: OpenAI svela decine di operazioni malevole alimentate dall’IA generativa, tra truffe, propaganda e cyberattacchi. Ma ogni minaccia lascia una. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il lato oscuro dell’IA: come ChatGPT è finito nelle mani di hacker, spie e regimi autoritari

