Il Lampione della Cantonata al fianco delle vittime di violenza

Il 26 giugno 2025, alle ore 11:00, presso la storica Sala “Ciriaco De Mita” del Carcere Borbonico di Avellino, nascerà ufficialmente “Il Lampione della Cantonata”. Questa associazione di promozione sociale, già attiva come centro di mediazione e supporto alle vittime di reato, si trasforma in un punto di riferimento istituzionale per chi ha subito violenze. Un passo fondamentale per accendere i fari sulla giustizia e il sostegno, portando speranza e solidarietà nelle vite di chi ne ha più bisogno.

Tempo di lettura: 2 minuti Il 26 giugno 2025, dalle ore 11:00, presso la Sala “Ciriaco De Mita” del Carcere Borbonico di Avellino, si terrà la presentazione ufficiale dell’Associazione di Promozione Sociale “Il Lampione della Cantonata”, già attiva da anni come Centro di mediazione dei conflitti e aiuto alle vittime di reato. L’evento rappresenta un momento cruciale per dare forma istituzionale a un’esperienza concreta, radicata nei territori e nelle carceri della provincia, che ha saputo coniugare ascolto, giustizia riparativa e promozione del dialogo come strumenti di pacificazione sociale. Nata per sostenere le vittime e accompagnare percorsi di responsabilizzazione e riscatto, l’Associazione si propone di rafforzare il senso di sicurezza e coesione sociale, anche attraverso la diffusione di pratiche di comunicazione non violenta e la costruzione di ponti tra realtà spesso distanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Il Lampione della Cantonata”, al fianco delle vittime di violenza

