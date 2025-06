Il ' Labirinto Horror' festeggia i 10 anni con un percorso con effetti speciali e attori professionisti

Il Labirinto Horror celebra i suoi primi 10 anni con un’esperienza ancora più spaventosa e coinvolgente! Attraversa un percorso ricco di effetti speciali mozzafiato e attori professionisti pronti a farti saltare sulla sedia. La prima data, il 28 giugno, promette emozioni indimenticabili. Dalle 19, aperihorror e punto foodtruck per vivere una serata all’insegna del brivido e del divertimento. Non perdere questa occasione unica di immergerti nel terrore!

Torna il labirinto di Dedalo in versione horror, la prima data 28 giugno. In occasione del decennale, il Labirinto è stato reso ancora più immersivo, con sorprese, effetti speciali e attori in carne e ossa. Programma della serata: Dalle 19 aperihorror e punto foodtruck a disposizione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

