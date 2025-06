Il gruppo di lettura giovani si ritrova all’Ex Orto Botanico

Preparati a immergerti in un pomeriggio di scoperta e confronto tra pagine, natura e nuove amicizie! Mercoledì 25 giugno alle 17:30, l’Ex Orto Botanico del Palazzo della Cultura si trasformerà nel palcoscenico di un appuntamento imperdibile per giovani lettori. Protagonista dell'incontro sarà il romanzo, pronto a svelare storie coinvolgenti e a stimolare la fantasia dei partecipanti. Non mancare, perché ogni pagina è un’avventura da vivere insieme!

